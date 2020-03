BMW hat seinen Concept i4 offiziell enthüllt. Mit dem rein elektrischen Gran Coupé will der bayerische Autokonzern ein neues Zeitalter einläuten. Ursprünglich wollte BMW mit seinem Concept i4 groß auf dem Genfer Autosalon aufschlagen. Nach der Absage der Messe wegen des Coronavirus hat der Autobauer seinen Premiumstromer virtuell enthüllt. Das Concept i4 sei schon sehr nah am Seriemodell, das 2021 auf die Straße kommen soll. Mit dem i4 "kommt der Elektroantrieb im Kern der Marke an", erklärt BMW und verspricht eine "neue Ära der Freude am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...