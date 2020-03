Apple will den jahrelangen Rechtsstreit in den USA um gedrosselte iPhones mit der Zahlung von bis zu einer halben Milliarde US-Dollar beenden. Nachdem der US-Konzern Anfang Februar 2020 in Frankreich zu einer Zahlung von 25 Millionen Dollar wegen gedrosselter iPhones verdonnert wurde, steht nun in den USA eine größere Zahlung von einer halben Milliarde Dollar wegen derselben Angelegenheit bevor. iPhone-Drossel: Betroffene Kunden erhalten von Apple 25 Dollar pro Gerät Für betroffene Kunden ist in dem Vergleich eine Zahlung von 25 Dollar ...

