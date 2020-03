TEHERAN (dpa-AFX) - Die offizielle Zahl der Coronavirus-Toten und -Infizierten im Iran ist erneut stark gestiegen. Die Zahl der Toten stieg innerhalb von 24 Stunden von 66 auf 77, wie das Gesundheitsministerium am Dienstag mitteilte. Insgesamt sind nach offiziellen Angaben 2336 Menschen - 835 mehr als am Vortag - positiv auf das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Gleichzeitig seien 435 Corona-Patienten geheilt und aus den Krankenhäusern entlassen worden, betonte das Ministerium. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer im Iran aus.



Irans oberster Führer, Ajatollah Ali Chamenei, forderte in einer Fernsehansprache am Dienstag alle Behörden im Land sowie die Streitkräfte auf, im Kampf gegen das Virus dem Gesundheitsministerium zur Seite zu stehen. 300 000 Kräfte sollten versuchen, eine weitere Verbreitung im Land zu vermeiden.



Unbestätigten Berichten zufolge sollen auch 23 Abgeordnete unter den Infizierten sein. Einer der Berater Chameneis sowie einer der Chefs der Justiz sollen sogar an den Folgen des Virus gestorben sein. Auch viele Bankbeamte sollen Opfer des Virus geworden sein.



Unterdessen kamen sechs Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Teheran an. An Bord des WHO-Fliegers waren 7,5 Tonnen Medizinprodukte wie Schutzhandschuhe, Gesichtsmasken und Beatmungsgeräte. Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen dem Iran über die WHO und andere UN-Agenturen zusätzliche Hilfe in Höhe von knapp fünf Millionen Euro gewähren.