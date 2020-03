++ Hoffnungen auf fiskal- und geldpolitische Impulse ++ DE30 testet Fibonacci-Retracement von 23,6% ++ Volkswagen plant die Einführung eines vollelektrischen SUV in diesem Jahr ++Die europäischen Aktienmärkte sind für einen weiteren Tag im Aufwind. Die kräftigen Gewinne sind eine Reaktion auf den gestrigen starken Anstieg am US-Aktienmarkt. Der Grund bleibt der gleiche - die Märkte hoffen auf fiskal- und geldpolitische Impulse. Es wird erwartet, dass die Finanzminister und Zentralbanker der G7-Länder um 13:00 Uhr eine Telefonkonferenz abhalten werden. Händler sollten bedenken, dass zu diesem Zeitpunkt eine erhöhte Volatilität auftauchen könnte. Quelle: xStation 5 Der DE30 setzt seine gestrige Aufwärtsbewegung mit einem Plus von über 2% fort und testet ...

