Die Ölpreise ziehen den zweiten Tag in Folge an und entfernen sich weiter vom Tiefpunkt. Heizöl in Deutschland, Österreich und der Schweiz wird um durchschnittlich 0,8 Cent bzw. Rappen je Liter teurer. Die Nachfrage ist aufgrund der günstigsten Kaufgelegenheit seit rund zweieinhalb Jahren ungebrochen hoch. Die aktuelle Heizölnachfrage im Internet ist ca. fünf bis sechs Mal so hoch wie in einem durchschnittlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...