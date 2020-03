Aarau (awp/sda) - Die staatseigene Aargauische Kantonalbank (AKB) bleibt in der heutigen Form erhalten. Der Grosse Rat lehnte es am Dienstag ab, die Staatsgarantie abzuschaffen und die AKB in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln.Der Entscheid fiel mit 94 zu 36 Stimmen. Damit stellte sich eine Mehrheit des Parlaments hinter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...