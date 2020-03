Strategiekonferenz der Linkspartei in Kassel: Eine Rednerin erklärt: "Energiewende ist auch nötig nach 'ner Revolution. Und auch wenn wir det ein Prozent der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen, wir wollen uns fortbewegen. Naja, ist so!" Nach dem Redebeitrag war das dem Parteichef Bernd Riexinger offenbar etwas peinlich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...