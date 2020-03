NEW YORK (Dow Jones)--Mit leichten Verlusten dürfte die Wall Street in den Handel am Dienstag starten. Die Hoffnungen auf eine Fortsetzung der Erholungsbewegung wurden durch das Ausbleiben konkreter Maßnahmen nach einer Telefonkonferenz der G7-Finanzminister und Notenbankchefs zunichte gemacht. Es wurde angesichts der potenziellen Auswirkungen des Coronavirus auf das globale Wachstum lediglich bekräftigt, alle geeigneten politischen Instrumente zu nutzen, um ein starkes, nachhaltiges Wachstum zu erreichen und sich gegen Abwärtsrisiken abzusichern.

Zuvor hatte es Spekulationen hinsichtlich einer konzertierten Aktion der globalen Notenbanken gegeben. Doch gab es bereits im Vorfeld auch skeptische Stimmen, ob Zinssenkungen angesichts der Kombination aus Nachfrage- und Angebotsschock ein geeignetes Mittel seien. "Zinssenkungen tragen dazu bei, das Investoren-Vertrauen zu stärken, jedoch werden sie nicht dazu beitragen, dass kranke oder unter Quarantäne stehende Menschen wieder arbeiten können", sagt Bruce Pang, Stratege bei China Renaissance Securities.

Der Future auf den S&P-500 hatte zunächst im positiven Bereich gelegen, mit den G7-Aussagen notiert er aktuell allerdings 0,5 Prozent im Minus.

G7-Aussagen bremsen Ölpreisanstieg

Die Ölpreise bauen ihre Gewinne zwar weiter aus, kommen aber mit den G7-Aussagen und der ausgebliebenen konzertierten Aktion der Notenbanken von ihren Tageshochs zurück. Immerhin haben WTI und Brent seit Beginn der Woche rund 7 Prozent gewonnen, womit knapp die Hälfte der Verluste aus der Vorwoche wieder aufgeholt wurde. Zudem erwarteten Händler, dass das Erdölkartell Opec zusammen mit weiteren Ölförderstaaten zusätzliche Produktionskürzungen im Wochenverlauf beschließen wird. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI geht es um 1,9 Prozent auf 47,64 Dollar nach oben, nachdem er im Tageshoch schon bei 48,65 Dollar gelegen hatte. Brent gewinnt 1,3 Prozent auf 52,59 Dollar.

Keine Reaktion auf die G7-Aussagen zeigt dagegen der Goldpreis. Der Preis für die Feinunze klettert um weitere 0,8 Prozent auf 1.603 Dollar. Hier stützen die Zinssenkungsfanatsien, denn es besteht eine weiter erhöhte Wahrscheinlichkeit globaler Zinssenkungen.

Auch am Devisenmarkt gibt es keine größere Reaktion auf die G7-Aussagen. Der Dollar holt einen Teil der Vortagesverluste wieder auf, der Euro fällt im Tagestief bis auf 1,11 Dollar, nach einem Höchststand von 1,1186 Dollar am Vortag. Der leichte Anstieg fällt mit einer verbesserten Marktstimmung zusammen, nachdem die globalen Zentralbanken zugesagt haben, Maßnahmen zur Milderung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Krise zu ergreifen, heißt es von ActivTrades. "Der Optimismus ist aber moderat, und wir dürfen die Bewegung nicht als Erholung fehlinterpretieren", so Analyst Ricardo Evangelista.

Die US-Anleihen bleiben ebenfalls gesucht. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduziert sich um 4,1 Basispunkte auf 1,12 Prozent.

Apple mit Vergleich im Fokus

Bei den Einzelwerten gewinnen Apple vorbörslich 0,1 Prozent. Der Konzern hat sich zur Zahlung von bis zu 500 Millionen US-Dollar bereiterklärt, um eine Sammelklage im Zusammenhang mit seinen iPhones beizulegen. Die Kläger werfen dem Technologiekonzern vor, die Leistung älterer iPhones verlangsamt zu haben, um Kunden zum Kauf neuer Modelle zu animieren.

Die Aktien von Microchip Technology verlieren dagegen 1,3 Prozent. Das Unternehmen hat wegen der Epidemie von einer schwachen Nachfrage in Asien, besonders in China, berichtet. Daher dürfte der Umsatz im vierten Quartal stagnieren. Bislang war Microchip von einem Wachstum um 2 bis 9 Prozent verglichen mit dem Vorquartal ausgegangen. Die Ergebnisprognose je Aktie kassierte das Unternehmen.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,86 -4,4 0,91 -33,9 5 Jahre 0,90 -4,3 0,94 -102,7 7 Jahre 1,03 -4,5 1,07 -122,1 10 Jahre 1,12 -4,1 1,16 -132,1 30 Jahre 1,69 -3,5 1,72 -138,1 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:45 Uhr Mo, 17:09 Uhr % YTD EUR/USD 1,1112 -0,24% 1,1125 1,1144 -0,9% EUR/JPY 119,66 -0,82% 120,08 120,14 -1,8% EUR/CHF 1,0640 -0,32% 1,0660 1,0679 -2,0% EUR/GBP 0,8701 -0,38% 0,8712 0,8735 +2,8% USD/JPY 107,69 -0,58% 107,93 107,80 -1,0% GBP/USD 1,2772 +0,13% 1,2793 1,2759 -3,6% USD/CNH (Offshore) 6,9798 +0,31% 6,9843 6,9602 +0,2% Bitcoin BTC/USD 8.783,26 -1,56% 8.753,76 8.840,51 +21,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,64 46,75 +1,9% 0,89 -21,1% Brent/ICE 52,59 51,90 +1,3% 0,69 -18,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.603,22 1.589,75 +0,8% +13,47 +5,7% Silber (Spot) 16,82 16,75 +0,4% +0,07 -5,8% Platin (Spot) 865,10 862,75 +0,3% +2,35 -10,4% Kupfer-Future 2,58 2,60 -0,7% -0,02 -7,6% ===

