Gold baut seine positive Intraday Bewegung aus und bewegt sich über dem 50-Stunden-SMA - Aus technischer Sicht ist mit einer positiven Entwicklung zu rechnen - Gold ist am europäischen Dienstag Nachmittag gestiegen und aktuell findet der Handel am oberen Ende der Tagesrange knapp über 1600 $ statt. In den vergangenen beiden Tagen wurden Rücksetzer ...

