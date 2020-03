BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE hat im Süden des US-Bundesstaats Texas den Windpark "Peyton Creek" in Betrieb genommen. Die Anlage habe eine Kapazität von 151 Megawatt, erklärte das DAX-Unternehmen in Austin. Die 48 Windturbinen des Herstellers Nordex könnten rund 45.000 Haushalte versorgen. Mit dem Park steige die installierte Windkapazität der RWE AG in den USA auf mehr als 4.000 Megawatt.

"Die Fertigstellung dieses Projekts untermauert, dass wir unser Portfolio an Erneuerbaren Energien konsequent vergrößern wollen", erklärte die Chefin der RWE-Renewables-Sparte Anja-Isabel Dotzenrath. Es handle sich um den 24. Windpark in Nordamerika, einem "Kernmarkt für RWE".

Der Konzern habe dort inzwischen mehr als ein Drittel seines Erneuerbaren-Portfolios. Weitere Projekte befinden sich den Angaben zufolge in der Entwicklung. In Texas baut das Unternehmen derzeit etwa auch die Windparks "Cranell" im Refugio County (220 Megawatt) sowie "Big Raymond" in Willacy in den Counties Cameron und Hidalgo (440 Megawatt). Beim Projekt "Boiling Springs" in Oklahoma rechnet RWE mit einer Kapazität von 150 Megawatt. Das Unternehmen will jährlich 1,5 Milliarden Euro in den Ökostrom-Ausbau investieren.

March 03, 2020

