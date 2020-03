Im Februar wurden in der Schweiz und FL mit 19'108 neuimmatrikulierten Fahrzeugen 13,8% weniger Autos in den Verkehr eingeführt als im Vorjahr.Bern - Die Anzahl neu zugelassener Autos hat im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat nochmals nachgelassen. Schon im im Januar war die Zahlen von neuimatrikulierten Autos eingebrochen. Konkret wurden in der Schweiz und in Liechtenstein im Februar mit 19'108 neuimmatrikulierten Fahrzeugen 13,8 Prozent weniger Autos in den Verkehr eingeführt als im Vorjahr...

Den vollständigen Artikel lesen ...