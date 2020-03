Vielleicht haben die turbulenten letzten Tage die Anleger an der EUWAX etwas Kraft gekostet - jedenfalls handeln die Stuttgarter Anleger am Dienstag einen Knock-out-Call auf Kaffee (WKN VF5G9A). Dabei sind vor allem Verkäufe aufgrund von Gewinnmitnahmen zu beobachten - beim aktuellen Preis von 3,20 Euro bekommen die Anleger dafür vielerorts schon eine Tasse Kaffee. Hebelprodukte auf Zucker hingegen finden sich heute nicht in der Top-Liste. Spekuliert wird am Markt gerade über eine globale Zinssenkung, ...

