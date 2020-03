Hoffnung auf Notenbanken Was gestern noch misslang, scheint heute zu glücken: Der DAX setzt am Dienstag zu einer leichten Erholung an. Bis zum Mittag klettert der DAX um rund 2,2 Prozent und notiert damit knapp überr der Marke von 12.100 Punkten. In der Spitze stieg der deutsche Leitindex sogar bis auf 12.224 Punkte. Angetrieben wird der DAX dabei von der Hoffnung auf eine Unterstützung durch die Notenbanken. So hatte jüngst die EZB signalisiert, angesichts des Coronavirus Maßnahmen zur Stützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...