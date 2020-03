BERLIN (Dow Jones)--Das Ökostromziel für 2030 ist laut einer Studie kaum noch zu schaffen. Die Vorgabe, den Erneuerbaren-Anteil auf dann mindestens 65 Prozent zu steigern, werde die Bundesregierung "deutlich verfehlen", berichtet das Nachrichtenmagazin Der Spiegel unter Berufung auf Berechnungen der Denkfabrik Agora Energiewende. Bei aktuellem Ausbautempo würde der Ökostromanteil zu Anfang des kommenden Jahrzehnts demnach maximal 55 Prozent betragen.

Selbst dieser Wert sei nur zu schaffen, wenn sich der Ausbau der Windkraftanlagen an Land gegenüber dem Krisenjahr 2019 bis 2023 ungefähr verdopple. Agora will die Studie "vermutlich" am Mittwoch veröffentlichen, bestätigte Sprecher Christoph Podewils gegenüber Dow Jones Newswires.

Weniger Ökostrom und mehr Strom aus fossilen Energieträgern würden laut Agora-Prognose zu höheren Kosten führen. Bei nur 55 Prozent Erneuerbaren-Anteil würden die Börsenstrompreise im Jahr 2030 um 5 bis 10 Euro pro Megawattstunde steigen. Die CO2-Emissionen lägen um 5 bis 20 Millionen Tonnen höher als geplant. Die Experten weisen laut Spiegel zudem darauf hin, dass der Stromverbrauch bis 2030 deutlich steigen dürfte - wegen zunehmender Elektromobilität, mehr Wärmepumpen, Wasserstoffgewinnung und zusätzlichem Energiebedarf in der energieintensiven Industrie.

Die Erneuerbaren-Branche ist seit längerem in der Krise, doch das von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) versprochene Ausbau-Gesetz lässt auf sich warten. Zuletzt zankte sich die Große Koalition noch über Abstandsregeln bei der Windkraft. Auch in den anderen Ökostromindustrien wächst die Unsicherheit. Die Solarbranche fordert etwa eine Aufhebung des 52-Gigawatt-Förderdeckels, um Investoren langfristige Sicherheit zu gewährleisten. Bei der Windkraft auf See hatte die Bundesregierung den Zubau auf 20 Gigawatt ausweiten wollen. Die Fachverbände erachten sogar 30 Gigawatt bis 2035 als notwendig.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2020 09:44 ET (14:44 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.