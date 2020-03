Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Beiersdorf setzt sich im Rahmen seiner "Care+"-Strategie zusätzliche Nachhaltigkeitsziele für den Zeitraum 2020 bis 2025. Unter anderem soll Nivea bis 2021 komplett frei von Mikroplastik sein, also frei von nicht biologisch abbaubaren und nicht wasserlöslichen Kunststoffteilchen mit weniger als 5 mm Durchmesser. Bei Eucerin gibt sich der Konzern dafür Zeit bis 2023. Auch soll bis Ende 2020 der Inhaltsstoff Nylon vollständig ersetzt werden. Er wurde bisher immer noch bei einigen Produkten für ein geschmeidiges Hautgefühl eingesetzt. Zudem sollen bis 2025 in Europa ausschließlich biologisch abbaubare Polymere in Produkten verwendet werden.

Bereits bis Ende dieses Jahres will Beiersdorf ausschließlich Palmkernöl aus nachhaltigen Quellen einsetzen.

Ebenso sollen bis Ende 2020 90 Prozent der PET-Flaschen in Europa aus recycelten Materialen hergestellt werden.

Für Verpackungen gilt bereits seit 2019 das Ziel, dass bis 2025 alle Verpackungen entweder recycelbar, kompostierbar oder wiederverwendbar sein sollen. Unverändert will Beiersdorf auch bis 2025 in Europa bei Plastikverpackungen einen Recycling-Anteil von 25 Prozent erreichen.

In der Produktion soll der Wasserverbrauch bis 2025 um 25 Prozent verringert werden.

Ebenfalls bis 2025 sollen die Emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette um 30 Prozent gesenkt werden, dasselbe Ziel verfolgt der Konzern für den Abfall. Bis 2030 sollen alle Beiersdorf-Werke klimaneutral arbeiten.

