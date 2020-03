EUR/USD bleibt über 1,1100 in der Defensive - Gerüchte über koordinierte Maßnahmen der G7-Zentralbanken verfliegt - Eurozonen Februar CPI bei 0,2% (Monat) und 1,2% (Jahr) - Der Verkaufsdruck gegenüber der Gemeinschaftswährung bleibt am Dienstag intakt und so zog sich der EUR/USD vom Mehrwochenhoch zurück, welches zum Beginn der Woche über 1,1180 ...

