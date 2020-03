An den Aktienmärkten läuft heute die lang ersehnte Erholung auf die heftigen Verluste der vergangenen Tage ein. Immerhin hatten Dax & Co. über 13% verloren. An PowerCell scheint diese Erholung jedoch komplett vorüber zu gehen. Konnte die Aktie gestern noch einen Kursschub verzeichnen, geht es heute schon wieder 3% nach unten. (Ist PowerCell wirklich eine Anlagealternative? Welche Wasserstoff-Aktie jetzt durchstartet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...