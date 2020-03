Rohöl scheint gerade noch den Abverkauf bei der Unterstützungszone von $42.50 verhindert zu haben. Dieser Bereich hielt auch zu Weihnachten 2018, als es an den Börsen und Aktienmärkten zu großflächigen Verlusten kam. Sollte diese Unterstützung erneut bestehen können, würde dies ... The post Rohöl erholt sich nach Coronavirus-Turbulenzen - Trendumkehr in Sicht? appeared first on ActivTrades.

Den vollständigen Artikel lesen ...