"Kaufen, wenn die Kanonen donnern, verkaufen, wenn die Violinen spielen." So abgedroschen die alte Börsenweisheit von Carl Mayer von Rothschild auch sein mag, so gut funktioniert das antizyklische Handeln in vielen Fällen. Fliehen die Anleger panisch aus dem Markt, steigen in diesem Szenario einer extrem schlechten Marktstimmung mutige Investoren wieder ein und setzen auf eine kräftige Kurserholung in häufig überverkauften Märkten. Die Strategie kann aber nicht nur für Anleger erfolgr..

Den vollständigen Artikel lesen ...