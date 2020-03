Kymeta verstärkt das kommerzielle Verkaufsteam mit dem SATCOM-Veteranen David Geiling, der über 20 Jahre Branchenerfahrung in seine neue Rolle als Vice President of Sales im asiatisch-pazifischen Raum einbringt

Kymeta, das Kommunikationsunternehmen, das die Konnektivitätsstruktur für alles und überall vervollständigt, gab heute die Ernennung von David Geiling zum Vice President of Sales, Asia Pacific, bekannt, was die Verfügbarkeit von Kymeta-Lösungen in mehreren Märkten in der Region erhöhen wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200303005740/de/

Dave Geiling, newly appointed Kymeta Vice President of Sales, Asia Pacific (Photo: Business Wire)

In dieser Funktion wird Herr Geiling für den gesamten Direktvertrieb und das Reseller-Management für den asiatisch-pazifischen Raum einschließlich Indien verantwortlich sein. Er wird auch mit dem Ausbau strategischer Kundenkonten und Partnerbeziehungen für Asien beauftragt, die die Kerngeschäftsziele von Kymeta verbessern. Geiling verstärkt ein Team erfahrener Vertriebsprofis bei Kymeta, darunter Rash Jhanjee, Vice President of Sales, EMEA, Steve Sybeldon, Vice President of Business Development and Sales, North and South America, Paul Mattear, Vice President of Business Development and Sales Government und Scott Glass, Director of Sales, North America. Die Vertriebsorganisation wird unter der Leitung von David Harrower, Senior Vice President Global Sales, weiter wachsen, da Kymeta weltweit nach neuen Marktchancen für Konnektivitätslösungen sucht.

Herr Geiling bringt ein breites Spektrum an Erfahrungen in seine neue Position bei Kymeta ein, einschließlich Vertriebsleiter- und Geschäftsentwicklungsfunktionen mit umfassender Erfahrung in der Satelliten-, Konnektivitäts- und Rundfunkbranche. Darüber hinaus verfügt er über eine konsistente Erfolgsbilanz bei der Identifizierung, Entwicklung und Umsetzung von Geschäftsstrategien und dem Abschluss von Geschäftsmöglichkeiten. Zuvor war er als Senior Sales Director bei Eutelsat tätig und leitete die Buchhaltung in APAC, Europa und den USA. Den größten Teil seiner Karriere verbrachte er in Zentralasien und Ostasien. Geiling hat einen Bachelor-Abschluss mit Auszeichnung von der University of Maryland, ist Absolvent des Defense Language Institute und spricht mehrere Sprachen.

"Wir freuen uns sehr, David bei Kymeta begrüßen zu dürfen. Die Aufnahme eines Branchenveteranen wie David in die Region Asien ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Plans, einen wirklich globalen Kundenservice anzubieten, um unsere Vertriebspartner in der Region auszubauen", sagte David Harrower, Senior Vice President, Global Sales, Kymeta. "Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung einer globalen vertriebsorientierten Organisation und den Aufbau der Vertriebsmitarbeiter, die zur Unterstützung unserer gewerblichen und staatlichen Kunden in allen Regionen und Märkten erforderlich sind."

Über Kymeta

Kymeta erschließt das Satellitenkonnektivitätspotenzial in Kombination mit Mobilfunknetzen, um die überwältigende Nachfrage nach mobiler Konnektivität zu befriedigen. Die Flachbildschirm-Satellitenantenne des Unternehmens, die erste ihrer Art, und die Konnektivitätsdienste von Kymeta bieten Kunden auf der ganzen Welt revolutionäre mobile Verbindungsfähigkeit in Satelliten- und Hybrid-Satellitenzellen-Netzen. Das Kymeta-Terminal, das durch US-amerikanische und internationale Patente und Lizenzen unterstützt wird, erfüllt die Anforderungen an leichte, schlanke und hochdurchlässige Kommunikationssysteme, die keine mechanischen Komponenten benötigen, um auf einen Satelliten zuzugreifen. Kymeta macht Verbindung einfach für jedes Fahrzeug, Schiff oder jede feste Plattform.

Kymeta ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Redmond, Washington.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.kymetacorp.com.?

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200303005740/de/

Contacts:

Geschäftsanfragen für Kymeta:

Jon Maron

Vizepräsident für Marketing und Kommunikation

Kymeta Corporation

+1 425 658 8827

jmaron@kymetacorp.com

Medienanfragen für Kymeta:

Amanda Barry

Kundenbetreuer, Inhalt und PR

The Summit Group

+1 509 554 8409

abarry@summitslc.com