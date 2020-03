WASHINGTON (dpa-AFX) - Unmittelbar nach der überraschenden Zinssenkung durch die US-Notenbank hat Präsident Donald Trump weitergehendere Schritte gefordert. Die Zentralbank müsse ihre Geldpolitik lockern und den Leitzins noch weiter absenken, forderte Trump am Dienstag auf Twitter. Die Zinsen in den USA seien immer noch höher als jene in Ländern, mit denen die US-Wirtschaft in Konkurrenz stehe, klagte Trump. "Nicht fair für die USA", schrieb er.



Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hatte ihren Leitzins kaum eine Stunde vor Trumps Tweet wegen der sich abzeichnenden wirtschaftlichen Auswirkungen des neuen Coronavirus überraschend um einen halben Prozentpunkt auf 1 bis 1,25 Prozent gesenkt./jbz/DP/fba