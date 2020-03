Die Anleger sind schwer gebeutelt. Die Börsenkurse fallen tief und verfärben manch ein Depot in rote Farbe. So hatten sich die Anleger ihr Aktieninvestment nicht vorgestellt. Immer schlechter werden jetzt die Nachrichten, immer volatiler die DAX-Bewegungen. Mehr Anleger geraten in Sorge, verkaufen ihre Anteile und lassen damit den Kurssturz heftiger ausfallen. Jetzt greifen die Marktteilnehmer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...