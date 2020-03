FRANKFURT (Dow Jones)--Die Entscheidung für den künftigen Austragungsort der Internationalen Automobilausstellung (IAA) ist gefallen. Wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) mitteilte, wird die Automesse in München stattfinden. Die bayerische Landeshauptstadt hat sich damit gegenüber Berlin und Hamburg durchgesetzt. Derzeit führt der VDA Verhandlungen, um in den nächsten Wochen zu einem Vertragsabschluss für die IAA ab 2021 zu kommen.

"Die drei Städte, die zuletzt in der engeren Wahl als Austragungsort waren, haben allesamt hoch ambitionierte und überzeugende Pläne vorgelegt, um die IAA gemeinsam mit dem VDA weiterzuentwickeln", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. "Es war ein sehr enges Rennen, für das ich den Beteiligten herzlich danke."

Der bisherige Austragungsort Frankfurt war schon Ende Januar aus dem Rennen gefallen. Die Main-Metropole war fast 70 Jahre die Stadt der Automesse. Zuletzt hatte es Kritik an der Form der Ausstellung in Frankfurt gegeben. Die Messe soll künftig stärker aus den Messehallen heraus in die Stadt hinein getragen werden und so mehr Menschen ansprechen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2020 11:50 ET (16:50 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.