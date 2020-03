FRANKFURT (Dow Jones)--Übernahmespekulationen haben der Metro-Aktie am Nachmittag massiven Schub gegeben. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg ist der US-Lebensmittellieferant Sysco in den vergangenen Wochen mit einem Übernahmevorschlag an die Metro AG herangetreten. Die Gespräche befänden sich in einem frühen Stadium und könnten noch scheitern, schreibt Bloomberg unter Verweis auf informierte Kreise. Ein Metro-Sprecher wollte dazu auf Nachfrage nicht Stellung nehmen.

Ein erster Kontakt habe bereits im vergangenen Jahr stattgefunden, heißt es in dem Bericht. Die Metro-Aktie schoss als Reaktion auf die Nachricht in die Höhe und schloss in Frankfurt mit 19,2 Prozent im Plus bei 12,41 Euro.

Sysco mit Sitz im texanischen Houston gehört zu den größten Lebensmittellieferanten in den USA. Zu den Kunden gehören Restaurants, Gesundheitseinrichtungen und Schulkantinen.

