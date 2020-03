Liebe Leser! Die Wiener Börse hat gestern die ATX-Beobachtungsliste 02/2020 veröffentlicht. Diese umfasst die Gesamtbörseumsätze 3/2019 bis 2/2020 der prime market-Werte. Sie hat 12/12 Bedeutung für die nächste reguläre Umstellung per März-Verfall, ist also massgeblich. Das Komitee hat heute wie erwartet die u.a. Änderung durchgewunken, Mayr-Melnhof ist statt FACC im ATX. Die Konstellation um den "ATX neu" per März-Verfall spitzte sich zu, ist aber noch hauchdünn entschieden. Da die nach Handelsvolumina qualifizierte FACC aus den Free Float Market Cap Top 25 gefallen ist, kommt Mayr-Melnhof neu hinzu. Der eigentliche Profiteur, dass Zumtobel sich in der Market Cap an FACC vorbeigeschoben hat, ist aber Do&Co. Trotz Rang 21 ...

