Fed senkt Leitzins - Powell: Zeit zu handeln war gekommen

Die US-Notenbank hat ihren Leitzins nach Aussage von Chairman Jerome Powell wegen der Coronavirus-Edpidemie und des geänderten Ausblicks gesenkt. Powell sagte in einer Pressekonferenz auf die Frage, was sich aus Sicht der Fed seit Januar geändert habe, die Fed habe ihren Zins wegen der Ausbreitung des Virus - auch auf die USA - und wegen des geänderten Ausblicks reduziert.

G7-Finanzminister und Notenbankchefs ohne konkrete Corona-Beschlüsse

Die Finanzminister und Notenbankgouverneure der sieben wichtigsten Industrieländer (G7) haben sich nach telefonischen Beratungen über wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie lediglich auf eine Grundsatzerklärung, aber nicht auf konkrete Maßnahmen geeinigt. In der auf der Website des US-Finanzministeriums veröffentlichten Erklärung heißt es: "Angesichts des potenziellen Einflusses von Covid-19 (der vom Coronavirus ausgelösten Krankheit) bekräftigen wir unsere Entschlossenheit, alle angemessenen Instrumente einzusetzen, um starkes, nachhaltiges Wachstum und eine Absicherung gegen Abwärtsrisiken zu erreichen."

EZB/Kazimir: Unmittelbare Reaktion auf Coronavirus nicht nötig

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss nach Aussage des slowakischen EZB-Ratsmitglieds Peter Kazimir nicht kurzfristig auf die Ausbreitung des Coronavirus reagieren. "Eine unmittelbare Reaktion ist nicht notwendig, aber wir sind bereit, einzuschreiten, wenn das erforderlich werden sollte", schrieb Kazimir im Kurznachrichtendienst Twitter und fügte hinzu: "Panik und Überreaktionen können uns viel kosten."

Rabobank: EZB könnte mehr Liquidität liefern

Die Rabobank will nicht ausschließen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Leitzins senkt, hält aber Liquiditätsmaßnahmen für aussichtsreicher im Kampf gegen die ökonomischen Auswirkungen des Coronavirus. "Teile der Welt werden weiterhin von ihren Regierungen abgeschirmt werden, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, das wird den Cashflow von Unternehmen beeinträchtigen und ihre Fähigkeit, Beschäftigte zu bezahlen und Schulden zu bedienen", schreibt Analyst Bas van Geffen in einem Kommentar.

Brinkhaus: Kein Grund für Konjunkturprogramm wegen Coronavirus

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hält nichts von einem Konjunkturpaket wegen des sich ausbreitenden Coronavirus. Man sei mit der Wirtschaft im ständigen Kontakt, ob wegen des Virus Lieferketten gefährdet seien.

Ifo-Chef: Staatshilfen wegen Corona auf betroffene Firmen konzentrieren

Der Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, hat als Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft verlangt. "Es ist wichtig, sich auf die direkt betroffenen Unternehmen zu konzentrieren", sagte Fuest in Berlin.

Entwarnung auf deutschem Kreuzfahrtschiff: Virusverdacht nicht bestätigt

Die 1.200 Passagiere auf dem deutschen Kreuzfahrtschiff "Aida Aura" in Norwegen können aufatmen: Nach Angaben des Unternehmens Aida Cruises hat sich der Verdacht auf das neuartige Coronavirus bei zwei deutschen Passagieren an Bord nicht bestätigt. Die norwegischen Gesundheitsbehörden hätten am Nachmittag bestätigt, dass die vorsorglichen Tests bei den beiden deutschen Gästen keine Infektion ergeben hätten, teilte Aida Cruises am Dienstag mit. Das Schiff könne nun seine Reise fortsetzen.

Leipziger Buchmesse wegen Coronavirus abgesagt

Wegen des Coronavirus findet die Leipziger Buchmesse in diesem Jahr nicht statt. "Die Stadt Leipzig und die Leipziger Messe haben gemeinsam entschieden, die Buchmesse abzusagen", sagte ein Stadtsprecher am Dienstag. Es handele sich um eine "Präventionsmaßnahme", damit sich das Virus in Deutschland nicht weiter ausbreiten könne. Bislang gibt es in Deutschland mindestens 188 bestätigte Infektionen in 14 Bundesländern.

München wird Austragungsort der Automesse IAA

Die Entscheidung für den künftigen Austragungsort der Internationalen Automobilausstellung (IAA) ist gefallen. Wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) mitteilte, wird die Automesse in München stattfinden. Die bayerische Landeshauptstadt hat sich damit gegenüber Berlin und Hamburg durchgesetzt. Derzeit führt der VDA Verhandlungen, um in den nächsten Wochen zu einem Vertragsabschluss für die IAA ab 2021 zu kommen.

Präsident Macron: Frankreich beschlagnahmt alle Schutzmasken

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus beschlagnahmt der französische Staat alle Atemschutzmasken. "Wir beschlagnahmen alle Vorräte sowie die Produktion von Schutzmasken", verkündete Präsident Emmanuel Macron am Dienstag auf Twitter. Die Masken sollen nach seinen Angaben an das Gesundheitspersonal und mit dem Virus infizierte Franzosen verteilt werden.

Altmaier warnt in Klimadebatte vor Abwandern der Stahlindustrie

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will der deutschen Stahlbranche angesichts des scharfen internationalen Wettbewerbs stärker helfen. "Mir geht es vor allem darum, dass die Stahlproduktion nicht abwandert und künftig mit niedrigeren Umweltstandards außerhalb Europas gefahren wird. Das wäre ein Bärendienst am Klima", erklärte Altmaier anlässlich eines für Dienstag anberaumten Treffens mit Spitzenvertretern der großen Stahlproduzenten in Deutschland, der Gewerkschaft IG Metall und der Wirtschaftsvereinigung Stahl.

Autos und Züge sollen ab 2028 durch Tunnel nach Fehmarn fahren

Zwischen der Ostseeinsel Fehmarn und dem schleswig-holsteinischen Festland soll bis 2028 ein 1,7 Kilometer langer Tunnel für den Auto- und Bahnverkehr gebaut werden. Die bestehende Brücke über den Fehmarnsund aus dem Jahr 1963 soll für Fußgänger und Fahrradfahrer sowie "langsamen Verkehr" wie Trecker erhalten bleiben. Darauf einigten sich das Bundesverkehrsministerium, das Land Schleswig-Holstein sowie die Deutsche Bahn am Dienstag.

Studie sieht große Ökostromlücke

Das Ökostromziel für 2030 ist laut einer Studie kaum noch zu schaffen. Die Vorgabe, den Erneuerbaren-Anteil auf dann mindestens 65 Prozent zu steigern, werde die Bundesregierung "deutlich verfehlen", berichtet das Nachrichtenmagazin Der Spiegel unter Berufung auf Berechnungen der Denkfabrik Agora Energiewende. Bei aktuellem Ausbautempo würde der Ökostromanteil zu Anfang des kommenden Jahrzehnts demnach maximal 55 Prozent betragen.

Von der Leyen kündigt Entsendung von 100 Frontex-Beamten nach Griechenland an

Nach der Öffnung der Grenzen für Flüchtlinge durch die Türkei hat die EU Griechenland umfassende Unterstützung zugesagt. Europa werde alle Hilfe bereitstellen, "die gebraucht wird", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einem Besuch der griechisch-türkischen Grenze am Mittwoch. Sie kündigte an, dass die EU-Grenzschutzbehörde Frontex hundert zusätzliche Beamte mit Schiffen, Hubschraubern und Fahrzeugen entsenden werde. Zudem würden 700 Millionen Euro Finanzhilfe bereit gestellt.

EuGH billigt ungarische Steuer auf Internetwerbung

EU-Staaten dürfen Werbeumsätze im Internet besteuern. Dabei sind auch stark progressive Steuersätze zulässig, wie der Europäische Gerichtshof (EuGH) zur sogenannten Werbesteuer in Ungarn entschied. Mit zwei weiteren Urteilen billigten die Luxemburger Richter auch ungarische Sondersteuern auf die Umsätze von Telekommunikations- und Einzelhandelsunternehmen.

Neue Proteste gegen Rentenreform in Frankreich

In Frankreich sind erneut tausende Menschen gegen die Rentenreform auf die Straße gegangen. In Paris und der Hafenstadt Marseille folgten sie am Dienstag einem kurzfristigen Aufruf mehrerer Gewerkschaften. Viele der Demonstranten hatten sich symbolisch Knebel umgebunden.

IAEA: Iran besitzt mehr als 1.500 Kilogramm angereichertes Uran

Der Iran hat seine Bestände an angereichertem Uran auf das Fünffache der laut dem Atomabkommen von 2015 zulässigen Menge erhöht. Dies geht aus einem am Dienstag von der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) veröffentlichten Bericht hervor. Demnach verfügte der Iran am 19. Februar über insgesamt 1.510 Kilogramm angereichertes Uran, das Atomabkommen lässt jedoch nur eine Höchstmenge von 300 Kilogramm zu.

+++ Konjunkturdaten

*DJ US/ISM New York: Business Index Feb 51,9 (Jan: 45,8)

*DJ US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Feb +5,4% gg Vorjahr Bookmark to print later - see 'help' for details

*DJ US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Feb -0,1% gg Jan

