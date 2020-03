BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Erwartungen an ein umfassendes Konjunkturprogramms wegen der Corona-Krise erneut gedämpft, aber Hilfen für mittelständische Unternehmen in Aussicht gestellt. "Wir tun alles, damit dieses Virus die Wirtschaft in Deutschland nicht flächendeckend trifft", erklärte Altmaier. Dazu sollen die Liquiditätsspielräume insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen sichergestellt werden.

Altmaier verwies dazu erneut auf die in der vergangenen Woche vorgestellten kleineren Maßnahmen, die teils aus seiner Mittelstandsstrategie stammen, etwa günstigere Abschreibungsbedingungen für digitale Wirtschaftsgüter oder die steuerliche Besserstellung von Personengesellschaften. Der CDU-Politiker räumte aber ein, dass er sich hierzu auch mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) abstimmen müsse. Zur Verfügung stünden auch Instrumente wie das Kurzarbeitergeld, Bürgschaften und Liquiditätshilfen, ergänzte Altmaier. Die Regierung sei "vorbereitet und entschlossen, um eine mögliche Krise zu vermeiden".

Seit der vergangenen Woche mussten die Töpfe für die bestehenden Instrumente im Wirtschaftsministerium noch nicht aufgestockt werden, was darauf hindeutet, dass es noch keinen großflächigen konjunkturellen Einbruch gibt. Gleichwohl sind Branchen wie Tourismus, Logistik, Handel oder die Gastronomie teils stark von den Absagen von Großveranstaltungen oder lokalen Sperren betroffen.

Umfassende Staatshilfen wegen des Covid-19-Virus sind in der großen Koalition umstritten. Zuvor hatte auch Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) mit Verweis auf die robuste Wirtschaft ein Konjunkturpaket abgelehnt. Dagegen hatten sowohl CSU-Chef Markus Söder als auch Finanzminister Scholz Konjunkturpakete ins Spiel gebracht. Die Regierungsparteien wollen auf dem für Sonntag geplanten Koalitionsausschuss darüber weiter beraten.

