Sanochemia gibt bekannt, dass bei der Gläubigerverhandlung eine Einigung mit den Gläubigern erzielt werden konnte und der Sanierungsplan angenommen wurde. Am 11. März 2020 findet in Eisenstadt eine außerordentliche Hauptversammlung statt, in welcher die nächsten, für die Sanierung des Unternehmens unbedingt notwendigen, Schritte beschlossen werden sollen, heißt es.

