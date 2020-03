PGS ASA: Andreas Alberg fra Oslo katedralskole vant Abelkonkurransen

NTNU, Trondheim, 3. mars 2020





Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande delte ut førstepremien.

- Noe av det flotteste med Abelkonkurransen er at den bidrar til å skape en arena der elever som er flinke i realfag får mulighet til å vise det - og til å konkurrere. Gratulerer til en verdig vinner, sier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande.

Mattetalentet Andreas Alberg utkonkurrerte mer enn 3.200 deltagere fra de innledende rundene, og 24 andre finalister i den gjeveste realfagskonkurransen for elever på ungdoms- og videregående skoler i Norge. Førstepremien er 15.000 kroner og muligheten til å representere Norge i den internasjonale matematikkolympiaden i St. Petersburg, Russland 8.-18. juli 2020.

- Det var spenning helt til slutt, og jeg var nervøs. I Abelkonkurransen er det veldig mange sterke konkurrenter, så jeg var ikke sikker på å vinne. Det som gjorde utslaget var at jeg var den eneste som fikk til den siste geometri-oppgaven, sier Andreas Alberg. Seieren i 2020 er hans tredje på rad.

Andreplassen gikk til Philip Berg Sveen fra Nydalen videregående skole, og Christoffer Grøndal Tryggestad fra Oslo katedralskole tok tredjeplassen. Fjerdeplassen gikk til Andreas Notøy fra Sandefjord videregående skole, femteplassen fikk Erik Mjaanes fra Oslo International School og sjetteplassen gikk til Elias Ekern Baird fra Danielsen videregående skole.

PGS Utfordrerprisen gikk til den yngste deltageren i Abelkonkurransen, David Strømme Eikeland fra Orstad Skule. David er en kandidat som har potensialet og kunnskapen til å vinne Abelkonkurransen om noen år.

Abelkonkurransens hovedsponsor, seismikkselskapet PGS, inviterer samtlige finalister til å besøke selskapets hovedkontor i Oslo i forbindelse med utdelingen av årets Abelpris i matematikk. Målet er å gi elevene et innblikk i hvordan PGS bruker matematikk i praksis for å kartlegge geologien under havbunnen og tilrettelegge for at oljeselskapene enklere skal finne olje og gass ved å bruke seismikkdata.

- Vi har begynt på vår digitale transformasjonsprosess som vil effektivisere driften av selskapet og gjøre det enklere å oppnå våre strategiske mål. Det innebærer alt fra hvordan vi vi drifter fartøyene våre, til hvordan vi prosesserer seismikkdata og omgås kundene våre. Digitalisering vil åpne nye muligheter for å bruke og tolke data gjennom maskinlæring og kunstig intelligens. Matematikk og problemløsning er grunnleggende for de tekniske aspektene ved digitalisering og i den forbindelse er det stadig viktigere for PGS å støtte opp om unge norske matematikktalenter, sier Rune Olav Pedersen, konsernsjef i PGS.

Om Abelkonkurransen

Abelkonkurransen) ble startet opp av Norsk matematisk forening i 1981. Hvert år konkurrerer tusenvis av norske elever om å bli kåret til Norges dyktigste unge matematiker og muligheten til å få være en av de seks som representerer Norge i matematikk-OL.