Bei den Vorwahlen der US-Demokraten liegt laut einer Nachwahlbefragung des Nachrichtensenders CNN Joe Biden im wichtigen Bundesstaat Virginia vorn. Dort werden 99 der 3.979 Delegiertenstimmen vergeben, die letztlich den demokratischen Herausforderer für US-Präsident Donald Trump bestimmen.



Bernie Sanders ist im Bundesstaat Vermont vorn, in dem 16 Delegiertenstimmen zu vergeben sind. In den USA sind am Dienstag Vorwahlen in 14 Bundesstaaten, im US-Außengebiet Amerikanisch-Samoa, und bei den Demokraten im Ausland. Die dts Nachrichtenagentur sendet später weitere Details.