Bei den Vorwahlen der US-Demokraten liegt Joe Biden laut Nachwahlbefragung des Nachrichtensenders CNN auch im Bundesstaat Alabama vorn. In den Bundesstaaten Maine und Oklahoma liefert sich Biden dagegen ein Kopf-an-Kopf Rennen mit Bernie Sanders, ebenso in Massachusetts, wo auch Elizabeth Warren vorne mit dabei ist.



Zuvor hatte Biden bereits in den wichtigen Bundesstaaten North Carolina und Virginia die meisten Stimmen geholt, Sanders in Vermont. Michael Bloomberg gewann seine ersten Delegiertenstimmen im relativ unbedeutenden US-Außengebiet Amerikanisch-Samoa. Die dts Nachrichtenagentur sendet später weitere Details.