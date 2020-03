Seit Jahren steigt der Konsum von Bio-Lebensmitteln- und Getränken in Deutschland. Auch 2019 stiegen die Ausgaben der Verbraucher für Bio um fast 10 Prozent. Die Bio-Fläche in Deutschland wuchs mit 6 Prozent schwächer als in den Jahren zuvor. Bildquelle: Shutterstock.com Demnach bewirtschafteten 2019 rund 33.700 Betriebe eine Fläche von insgesamt 1,62 Mio. ha. 2019...

