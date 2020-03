FRANKFURT (Dow Jones)--Permira hat ein großes Paket Teamviewer-Aktien an Institutionelle Investoren verkauft und seine Beteiligungen an dem Softwareunternehmen auf 51,5 Prozent reduziert. Die 22 Millionen Aktien wurden in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren zu je 32 Euro platziert, wie TigerLuxOne mitteilte, eine Gesellschaft, die die Anteile für Permira-Fonds hält.

Teamviewer ist ein Software-Hersteller für Computer-Fernwartung und Videokonferenzen. Angesichts der Coronavirus-Krise ist diese Technik bei Firmen sehr gefragt. Permira hatte das Unternehmen im vergangenen September an die Börse gebracht und dabei ausschließlich eigene Aktien verkauft. Im Zuge der jüngsten Platzierung verpflichtete sich Permira zu einer Haltefrist von 90 Tagen.

March 04, 2020 00:24 ET (05:24 GMT)

