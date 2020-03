In der Privatwirtschaft finden sich viel mehr Männer in Toppositionen als Frauen. Doch die Frauen holen langsam auf - trotz zahlreicher Erschwernisse.Zürich - In der Privatwirtschaft finden sich viel mehr Männer in Toppositionen als Frauen. Doch die Frauen holen langsam auf - trotz zahlreicher Erschwernisse. Drei Porträts über weibliche Führungskräfte, die unter anderem über Arbeitsteilung, Rollenbilder und Vorurteile reden. Ein Film von Hanspeter Bäni. «Ich setze mich selbst unter Druck», sagt Claudia Graf, die an der Spitze einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...