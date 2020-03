Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GREEN DEAL - Die EU-Kommission stellt am Mittwoch das EU-Klimagesetz vor. Ein Entwurf des Gesetzestextes gelangte bereits am Montagabend an die Öffentlichkeit. Es handelt sich dabei um den ersten konkreten Legislativvorschlag im Rahmen des Green Deals, dem EU-Klimapaket mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2050. Das Klimagesetz schreibt dieses Vorhaben nun verbindlich fest. Demnach darf der Staatenverbund ab 2050 nicht mehr Treibhausgase produzieren, als zum Beispiel in Wäldern gespeichert werden können. Dies erfordert einen kompletten Umbau der Wirtschaft und einen Ausstieg aus allen fossilen Energieträgern, die weltweit für rund 65 Prozent der menschengemachten Treibhausgase verantwortlich sind. Teil des Green Deals ist auch die Verschärfung des Zwischenziels für das Jahr 2030 auf minus 50 bis 55 Prozent CO2-Emissionen im Vergleich zum Referenzjahr 1990. Bislang liegt das EU-Ziel bei einer Reduktion von 40 Prozent. Das Klimagesetz blendet diese Etappe allerdings aus und regelt allein das Endziel. Einen konkreten Vorschlag über die Anpassung des Kurzfristziels will die Brüsseler Behörde erst in der zweiten Jahreshälfte vorlegen - was für Kritik sorgt. Der Entwurf des Klimagesetzes besteht aus zwölf Seiten und elf Artikeln. Knackpunkt des Gesetzes ist laut Oliver Geden von der Stiftung Wirtschaft und Politik, dass zukünftig Kommission, Parlament und der Rat mit qualifizierter Mehrheit über die Entscheidungsmacht bei den EU-Klimazielen verfügen. (Handelsblatt S. 9/FAZ S. 15)

GRUNDRECHTE - Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat die Debatte um eine Einschränkung der Grundrechte wegen des Coronavirus' zurückgewiesen. "Die Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus stoßen in der Bevölkerung auf breite Akzeptanz", sagte Lambrecht der Rheinischen Post. Die Menschen verstünden, dass Maßnahmen wie Quarantäne oder die Absage von Versammlungen in ihrem Interesse geschähen. Sie seien vernünftig und blieben in Quarantäne, wenn die Behörden das anordneten, sagte die Ministerin. "Deshalb sehe ich gegenwärtig keine Notwendigkeit, die Debatte zu führen, ob Grundrechte eingeschränkt werden müssen." (Rheinische Post)

GEHALTSLÜCKE - Die Verdienstlücke zwischen Männern und Frauen ist eine arbeitsmarktpolitische Konstante: Laut Statistischem Bundesamt liegt sie bei 21 Prozent. Drei neue Studien des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), die der Süddeutschen Zeitung vorab vorlagen, zeigen nun, was diese Lücke hauptsächlich verursacht - und dass es auch eine Gehaltslücke im Kopf gibt, nicht nur im Arbeitsvertrag. Auffällig ist dem DIW nach, dass die Gehaltslücke im Laufe des Erwerbslebens rasant wächst. (SZ S. 1)

HANDWERK - Auch die Handwerker in Deutschland sprechen sich für weniger Autoverkehr in den Innenstädten aus. "Die Verlagerung eines Teils des Pkw-Verkehrs auf in der Gesamtbilanz emissionsärmere Verkehrsmittel ist anzustreben - gänzlich autofreie Innenstädte sind jedoch weder sachgerecht noch realistisch", heißt es in einem Positionspapier des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), das Welt vorliegt. "Die Handwerksbetriebe selbst bleiben aufgrund ihrer spezifischen Transportaufgaben und komplexen Tätigkeitsfelder aber auf eigene flexibel einsetzbare, multifunktionale Fahrzeuge angewiesen." Die Handwerker sehen also keine Möglichkeit, dass ihre Betriebe auf Autos in den Stadtzentren verzichten. (Welt S. 11)

AFD - Die Beobachtung des völkisch-nationalen Flügels der AfD steht nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung unmittelbar bevor. Zu diesem Ergebnis soll das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) nach einjähriger Überprüfung gekommen sein. Das Bundesamt wollte sich auf Anfrage nicht äußern. (SZ S. 6)

