FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.03.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTRPHA XFRA ZAE000013181 ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10 2.406 EUR02M XFRA US61945C1036 MOSAIC CO. DL-,01 0.045 EUR8CR XFRA US1680881026 CHICAGO RIVET + MACH.DL 2 0.198 EURAQHE XFRA AU000000EVT1 EVENT HOSPITALITY+ENTMT 0.124 EURQCI XFRA US7475251036 QUALCOMM INC. DL-,0001 0.558 EURPE1 XFRA US7034811015 PATTERS.-UTI DL-,01 0.036 EURNMM XFRA US6516391066 NEWMONT CORP. DL 1,60 0.126 EURASF XFRA US45778Q1076 INSPERITY INC. DL-,01 0.360 EURHAR XFRA US4128221086 HARLEY-DAVID.INC. DL -,01 0.342 EURBLQA XFRA US09247X1019 BLACKROCK CL. A DL -,01 3.266 EUR91A XFRA US04247X1028 ARMSTRONG WLD IND. NEW 0.180 EURAGA XFRA US0171751003 ALLEGHANY CORP. DL 1 13.495 EURPSQ XFRA TH0823010010 SOMBOON ADV.TEC.-FGN- BA1 0.028 EURNVA3 XFRA TH0646010R18 PTT PCL -NVDR- BA 1 0.031 EURHYN XFRA HK0014000126 HYSAN DEV. CO.LTD 0.135 EURGI6A XFRA FR0010040865 GECINA S.A. NAM. EO 7,50 2.800 EUR3IC XFRA FR0000035081 ICADE S.A. 2.410 EUR7BP1 XFRA TH0420010R18 BANGCHAK CORP. NVDR BA 1 0.009 EURD6H XFRA DE000A0JC8S7 DATAGROUP SE INH. O.N. 0.700 EURIMP XFRA CA4530384086 IMP. OIL 0.148 EUR5TJ XFRA CA2052491057 COMPUTER MODELLING GROUP 0.067 EUR8A6 XFRA CA0467894006 ATCO LTD CL. I NON VTG 0.293 EURWWR XFRA AU000000WOW2 WOOLWORTHS GROUP LTD. 0.272 EURPVQ XFRA AU000000PPT9 PERPETUAL LTD. 0.620 EURT7W XFRA AU000000TWE9 TREASURY WINE ESTATES LTD 0.118 EURKOS1 XFRA US5006881065 KOSMOS ENERGY LTD DL-,01 0.041 EURRZA XFRA AU000000ANG3 AUSTIN ENGINEERING LTD. 0.001 EURH2T XFRA AU000000HSN3 HANSEN TECHNOLOGIES LTD. 0.017 EURUFY XFRA AU000000SSM2 SERVICE STREAM LTD 0.024 EUR0GI XFRA AU000000GMA5 GENWORTH MORTG.INS.AUSTR. 0.044 EURNMB XFRA US65158N1028 NEWMARK GRP CL.A DL-,01 0.090 EURFN2 XFRA US3025201019 F.N.B. CORP. DL -,01 0.108 EURS3T XFRA US8256901005 SHUTTERSTOCK INC. DL-,01 0.153 EUR7BP XFRA TH0420010Y19 BANGCHAK CORP. -FGN- BA 1 0.009 EURHH1 XFRA US4101201097 HANCOCK WHITNEY C.DL 3,33 0.243 EUR