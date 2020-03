So schnell kann's gehen: Am Montag noch fristete die Lufthansa als DAX-Schlusslicht ein trauriges Dasein und fiel auf den niedrigsten Stand seit Herbst 2016. Gestern nun führte die Lufthansa mit einem Plus von 5,3 Prozent den DAX an. Zwischenzeitlich legte die Aktie der Kranich-Airline sogar um über 10 Prozent zu. Damit notiert die Lufthansa nun bei aktuell 11,90 Euro. Ob es sich hierbei nur um ein Strohfeuer handelte oder sich die positive Tendenz weiter fortsetzt, werden die nächsten Tage zeigen. ...

