Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 04.03.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 620 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A144CW ISIN: AU000000TER9 Ticker-Symbol: 2GF 
Frankfurt
28.02.20
08:20 Uhr
0,105 Euro
+0,001
+0,96 %
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
TERRACOM LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TERRACOM LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,242
0,272
08:33
0,246
0,274
18.10.19
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
TERRACOM
TERRACOM LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
TERRACOM LIMITED0,105+0,96 %