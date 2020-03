Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Weltbank will vom Coronavirus-Ausbruch betroffene Länder mit einem Hilfspaket in Höhe von zwölf Milliarden Dollar unterstützen. Ziel sei es, den Staaten "schnell" und "effektiv" zu helfen, sagte Weltbank-Präsident David Malpass am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Malpass betonte, es sei wichtig anzuerkennen, dass das Coronavirus für arme Länder eine "zusätzliche Last" bedeute. Arme Staaten seien am wenigsten gut ausgestattet, um die weitere Ausbreitung des Virus aufzuhalten.

Laut einer Erklärung der Weltbank kann das Geld für medizinische Ausstattung und Gesundheitsdienste eingesetzt werden. Ein Teil der Hilfsgelder geht demnach an einige der ärmsten Länder der Welt. Das Hilfspaket richte sich an Länder, die Hilfe bei der Weltbank erbeten hätten, sagte Malpass.

Derweil haben der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank ihr Frühjahrstreffen in Washington wegen der Epidemie abgesagt. Die Beratungen sollen stattdessen in einem "virtuellen Format" - also unter anderem über Internetkommunikation - abgehalten werden, wie beide Finanzinstitutionen am Dienstag mitteilten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum Gesamtjahr 2019 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj19 ggVj Zahl Gj18 Zinsüberschuss 466 +3% 3 450 Verwaltungsaufwand 220 +14% 2 193 Ergebnis vor Steuern 217 +1% 5 215 Ergebnis nach Steuern 167 -7% 5 179 Ergebnis je Aktie 1,23 -1% 6 1,24 Dividende je Aktie 0,95 -5% 6 1,00

DIALOG SEMICONDUCTOR

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum vierten Quartal 2019 (Angaben in Mio US-Dollar, Ausnahme Ergebnis je Aktie in US-Dollar, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL* 4Q19 ggVj Zahl 4Q18 EBIT underlying 83 -20% 7 103 Erg nach Steuern/Dritten underlying 69 -17% 7 83 Erg je Aktie unverwässert underlying 0,94 -15% 7 1,11 EBIT 64 -17% 7 77 Ergebnis nach Steuern/Dritten 54 -7% 7 58 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,77 -1% 7 0,78 -* Das Unternehmen hatte vorab Umsatzzahlen berichtet.

Weitere Termine:

08:30 DE/Helma Eigenheimbau AG, Jahresergebnis

10:00 DE/Innogy SE, ao HV

12:20 US/Navistar International Corp, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Baywa AG, Jahresergebnis

- Medigene AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

Datagroup: 0,70 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Einzelhandelsumsatz Januar saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,9% gg Vm zuvor: -2,0% gg Vm 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,3 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 54,2 - CH 08:30 Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: +0,2% gg Vm/ 0,0% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+0,2% gg Vj - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar Januar PROGNOSE: 51,2 zuvor: 51,4 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,6 1. Veröff.: 52,6 zuvor: 51,0 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,8 1. Veröff.: 52,8 zuvor: 52,5 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 51,6 1. Veröff.: 51,6 zuvor: 51,3 11:00 Einzelhandelsumsatz Januar Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,0 1. Veröff.: 53,3 zuvor: 53,9 - US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Februar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +155.000 Stellen zuvor: +291.000 Stellen 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,4 1. Veröff.: 49,4 zuvor: 53,4 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 55,0 Punkte zuvor: 55,5 Punkte 20:00 Fed, Beige Book

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2029 Auktion 4,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2039 (Volumen offen) 11:30 GB/Auktion 0,625-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2025 im Volumen von 3,5 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 11.952,00 0,97 S&P-500-Future 3.040,50 1,45 S&P-500-Indikation 3.037,25 1,55 Nasdaq-100-Indikation 8.702,00 1,71 Nikkei-225 21.100,06 0,08 Schanghai-Composite 2.998,89 0,20 +/- Ticks Bund -Future 178,09 -6 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 11.985,39 1,08 DAX-Future 11.837,00 -1,76 XDAX 11.842,83 -1,76 MDAX 25.897,56 2,17 TecDAX 2.942,67 2,98 EuroStoxx50 3.371,97 0,99 Stoxx50 3.110,55 1,16 Dow-Jones 25.917,41 -2,94 S&P-500-Index 3.003,37 -2,81 Nasdaq-Comp. 8.684,09 -2,99 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 178,15% +82

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften zur Eröffnung am Mittwoch wenig verändert in den Handel starten. Die positive Wirkung der überraschenden Leitzinssenkung von 50 Basispunkten durch die US-Notenbank ist an den Finanzmärkten schnell verpufft. Im Gegenteil: Zahlreiche Strategen äußern sich skeptisch.

Die Konjunkturdaten geben derweil weiter Anlass zur Sorge. Der von Caixin und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor ist im Februar in China regelrecht eingebrochen.

Rückblick: Alles in allem kann man den Tag als Erholungstag einstufen, der sein Hoch kurz nach der überraschenden Senkung der US-Leitzinsen hatte, im weiteren Verlauf dann allerdings die Gewinne nahezu vollständig wieder abgegeben hat. "Die Zinssenkung muss als Grippeschutzimpfung verstanden werden", sagte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank Gruppe. Bevor die Finanzmärkte und die US-Wirtschaft größeren Schaden nehmen, sei die US-Notenbank eingeschritten. Die Aktien der Fluggesellschaften verzeichneten mit der breiten Erholungsbewegung besonders kräftige Aufschläge. Air France-KLM legten um 1,9 Prozent zu, IAG um 7,2 Prozent und Lufthansa um 8,9 Prozent. Händler führten dies aber nur auf die vorangegangenen massiven Verluste zurück.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Beiersdorf (plus 1 Prozent) hatte Zahlen vorgelegt, die laut Warburg der Unternehmensprognose weitgehend entsprochen haben. Qiagen stiegen um 16,7 Prozent auf 37,12 Euro. Der US-Konzern Thermo Fischer will das Biotechnologie-Unternehmen übernehmen und hat dabei die Unterstützung des Qiagen-Managements. Fischer bietet 39 Euro je Aktie. Qiagen wird damit insgesamt mit rund 10,4 Milliarden Euro bewertet. Für die Metro-Aktie ging es um 19,2 Prozent nach oben. Im Handel wurde auf einen Bloomberg-Bericht verwiesen, wonach das US-Unternehmen Sysco möglicherweise Kaufinteresse hat. "Dies ist alles noch sehr vage", sagte ein Aktienhändler. Ein Metro-Sprecher wollte dazu auf Nachfrage nicht Stellung nehmen.

USA / WALL STREET

Baisse - Die Volatilität an der Wall Street ist zurück - der Dow-Jones-Index bewegte sich in einer Tagesspanne von knapp 1.400 Punkten. Eine überraschende Zinssenkung der Fed hatte die Börse nur kurz deutlicher in Plus gehievt. Erstmals seit der Finanzkrise 2008 hatte die Fed außerhalb einer turnusmäßigen Sitzung die Zinsen gesenkt. Das rief Skeptiker auf den Plan, die vor dem Zustand der US-Konjunktur im Zeichen von Corona warnten. "Was wissen die Fed-Akteure, was wir nicht wissen?", fragte ein Portfolioverwalter. US-Notenbankpräsident Jerome Powell befeuerte diese Sorgen noch. Er sprach von Risiken für den konjunkturellen Ausblick und betonte zugleich die Grenzen der Geldpolitik vor dem Hintergrund der Corona-Epidemie. Mit Enttäuschung wurde aufgenommen, dass sich die G7-Finanzminister und Notenbankchefs nicht auf die erhoffte konzertierte Aktion einigten. Apple büßten 3,2 Prozent ein. Der Technologiekonzern hatte sich zur Zahlung von bis zu 500 Millionen US-Dollar bereiterklärt, um eine Sammelklage im Zusammenhang mit seinen iPhones beizulegen. Microchip Technology fielen um 6,1 Prozent. Das Unternehmen hatte aufgrund der Epidemie von einer schwachen Nachfrage in Asien, besonders in China, berichtet. Target gaben nach Geschäftsausweis 3 Prozent nach. Der Einzelhändler enttäuschte umsatzseitig im vierten Quartal.

