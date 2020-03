Unverhofft kommt oft. Am gestrigen Dienstag traf das sicherlich auf die Aktie von Metro zu, die quasi auf den letzten Metern des regulären Börsenhandels um über 19% nach oben schoss. Was war passiert? Aus Amerika wurde gemeldet, dass der dortige Lebensmittellieferant Sysco Interesse an einer Übernahme des Großhändlers hätte.

Zum Vergleich: Sysco, die unter anderem Restaurants, Krankenhäuser und Schulkantinen beliefern, setzten im vergangenen Jahr rund 60 Mrd. Dollar um. Metro brachte es auf einen Jahresumsatz von rund 30 Mrd. Euro. Nachdem der deutsche Großhändler endlich die Supermarktkette Real losgeworden ...

