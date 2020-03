Die überraschende Zinssenkung der US-Notenbank FED am gestrigen Dienstag scheint die meisten Marktteilnehmer nicht beeindruckt zu haben: Nach wie vor ist das Sentiment recht negativ, das zeigt das Stimmungsbarometer des AktienSensor Deutschland. Dementsprechend bleibt das Musterdepot des AktienSensor - wie schon seit mehr als vier Wochen - komplett auf Short ausgerichtet.

Der Blick auf die aktuelle Zwischenbilanz unseres Musterdepots fällt recht erfreulich aus. Alle fünf Short-Positionen liegen im Plus. Im Zuge der Kursrückschläge auf breiter Front an den Finanzmärkten haben sich insbesondere die beiden Short-Positionen auf die wichtigsten deutschen Indizes sehr gut geschlagen - aktuell stehen Buchgewinne von +11,8 Prozent (Short-Position auf den Dax) und +9,6 Prozent (Short-Position auf den MDax) auf der Musterdepot-Liste (siehe dazu auch der Überblick am Ende des Artikels). Damit setzt der AktienSensor die jüngst überaus erfolgreiche Entwicklung fort - erst vergangenen Mittwoch wurden zwei Short-Positionen nach gerade einmal vier Wochen Haltedauer mit überdurchschnittlichen Gewinnen wieder geschlossen (+34,4 Prozent mit Carl Zeiss Meditec und +25,8 Prozent mit Hochtief).

Kommen wir zum aktuellen Sentiment: Die überraschende Zinssenkung in den USA am gestrigen Dienstag scheint die meisten Marktteilnehmer nicht beeindruckt zu haben. Nach wie vor ist die Stimmung recht negativ und nach wie vor sind viele Anleger sehr besorgt um die möglichen wirtschaftlichen Folgen der aktuellen Virus-Epedemie. Die Angst um eine globale Rezession und damit verbundene weitere Kursrückschläge war am Mittwochmorgen auch deutlich auf dem Stimmungsbarometer des AktienSensor Deutschland abzulesen:

ISIN: EU0009658145, DE0008469008, DE0008467416, US2605661048, DE0007203275, DE000KGX8881, DE000A12UKK6, DE0005313704, DE0006070006

