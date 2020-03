Der Pharmazulieferer hat im Geschäftsjahr 2019 zwar mehr umgesetzt, unter dem Strich aber etwas weniger verdient.Zofingen - Der Pharmazulieferer Siegfried hat im Geschäftsjahr 2019 zwar mehr umgesetzt, unter dem Strich aber etwas weniger verdient. Die Dividende wird dennoch erhöht. Die Verkäufe nahmen um 4,9 Prozent auf 833,5 Millionen Franken zu, wie die Gesellschaft am Mittwoch mitteilte. Der erstarkte Schweizer Franken schmerzte Siegfried etwas: In Lokalwährung gerechnet hätte ein Plus von 6...

Den vollständigen Artikel lesen ...