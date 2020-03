Dialog Semiconductor plc (ISIN: GB0059822006) lieferte heute den Quartalsbericht Q4 und sagt, was man für 2020 erwarten kann oder darf... Klar Dialog ist in einem sehr konjunktursensiblen Bereich tätig und die Aussichten trüben sich in den letzten Wochen - beschleunigt - ein. Cornona scheint mehr und länger das Wirtschaftsleben einzuschränken, als ursprünglich gedacht. Davon unbeeinflusst die Q4 Zahlen: Konzernumsatz 381 Mio. US$ leicht über dem Mittelwert des Zielkorridors und 12% unter Q4 2018; Bruttomarge bei 50,0% (Q4 2018: 48,6%); Betriebsergebnis mit 53,7 Mio. US$ 30% niedriger als in Q4 ...

