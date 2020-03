Original-Research: Media and Games Invest plc - von Sphene Capital GmbHEinstufung von Sphene Capital GmbH zu Media and Games Invest plcUnternehmen: Media and Games Invest plc ISIN: MT0000580101Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 04.03.2020 Kursziel: EUR 2,60 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo HaslerEckdaten 2019e der Tochter gamigo Vergangenen Freitag hat MGI die vorläufigen Eckdaten des Geschäftsjahres 2019e für die wichtigste Beteiligung gamigo bekannt gegeben. Bei Umsatzerlösen von EUR 59 Mio. (+30% YoY) erwirtschaftete der Spielepublisher mit 0,6 Mio. täglich und 5 Mio. monatlich aktiven Nutzern (MAU) ein EBITDA in Höhe von EUR 16 Mio. (+48% YoY) und ein EBIT von EUR 6,3 Mio. (+142% YoY). Bezogen auf das vierte Quartal konnten bei Umsatzerlösen von EUR 16,0 Mio. (+19% YoY) ein EBITDA von EUR 4,0 Mio. (+15% YoY) und ein EBIT von EUR 1,6 Mio. (+55% YoY) erwirtschaftet werden. Besonders positiv aus unserer Sicht ist, dass der Anteil des organischen Wachstums von 5% im Jahr 2018 auf 10% im Jahr 2019 verdoppelt werden konnte. Hierfür war insbesondere die Einführung neuer Spiele verantwortlich. So hat MGI mit dem MMORPG ArcheAge Unchained bereits im ersten Jahr rund 10% der gesamten Spieleumsätze erwirtschaftet. Daneben ist der Umsatzanstieg auf externes Wachstum aus der Übernahme von Trion Worlds (Umsatz 2019e EUR 16 Mio.) und des US-amerikanischen Spiele-Publishers WildTangent (Umsatz 2019e USD 5 Mio.) zurückzuführen. Für das laufende Geschäftsjahr 2020e rechnet der Vorstand mit einem weiteren Umsatzwachstum in Höhe von rund 30% und einer fortgesetzten Verbesserung der operativen Ertragslage. Wir bestätigen unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel von EUR 2,60 (Base Case-Szenario) mit Best- und Worst-Case- Szenarien von EUR 1,80 und EUR 3,60 je Aktie. Angesichts eines im Base Case-Szenario auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurspotenzials von 128,1% bekräftigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Media and Games Invest plc.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20189.pdfKontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.deübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.