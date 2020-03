Die gestern erfolgte starke Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte verpuffte an den US-Aktienmärkten ohne Wirkung. Gold tendierte danach indes markant bergauf.Während in den vergangenen Wochen einige mit Gold assoziierten Korrelationen außer Kraft gesetzt schienen, reagierte der Krisenschutz gestern wieder, wie man das erwarten durfte. So profitierte das gelbe Edelmetall von der Schwäche des Dollars und den nachgebenden US-Aktien. Auch der Renditerutsch zehnjähriger US-Staatsanleihen auf ...

