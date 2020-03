ERFURT (dpa-AFX) - Thüringens Ex-Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht (CDU) geht davon aus, dass der frühere Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen auch Stimmen aus der CDU-Fraktion erhalten wird. Die Landtagsabgeordneten seien in der Wahlkabine allein ihrem Gewissen verpflichtet, sagte Lieberknecht im Inforadio des RBB am Mittwoch. Eine solche Wahl halte sie für "das klügste Szenario".



Die Abgeordneten im thüringischen Landtag wählen an diesem Mittwoch (14.00 Uhr) erneut einen Ministerpräsidenten. Neben Ramelow tritt der AfD-Fraktionschef Björn Höcke an.



Die Bundespartei dränge zwar darauf, einen linken Ministerpräsidenten nicht zu unterstützen. "Unser Problem aber ist, dass die Links-Partei nicht mehr als ein solches Extrem gesehen wird", sagte Lieberknecht. Die Partei sei aus der Mitte der Gesellschaft gewählt worden. "Dann muss ich mit ihr auch so umgehen wie die Gesellschaft, meine ich, das doch sehr deutlich vorgibt", sagte die CDU-Politikerin.



Lieberknecht hatte nach ihrer Absage als mögliche Interimsministerpräsidentin bis zu schnellen Neuwahlen zuletzt ihrer Partei ein Zugehen auf die Linke empfohlen./len/DP/jha