FRANKFURT (Dow Jones)--Dialog Semiconductor hat im vierten Quartal bei rückläufigen Umsätzen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Wie der Apple-Zulieferer mitteilte, sackte das bereinigte EBIT um 12 Prozent auf 91 Millionen US-Dollar ab. Das bereinigte Nettoergebnis sank um ein Zehntel auf 75 Millionen Dollar. Der Umsatz gab wie bereits bekannt um 12 Prozent auf 381 Millionen Dollar nach. Dialog hatte bereits Mitte Januar den Umsatz für das abgelaufene Jahr mitgeteilt.

Beim Ausblick für das erste Quartal und Gesamtjahr äußerte sich der Chipentwickler vorsichtig, auch wegen Belastungen aus dem Ausbruch des Coronavirus. Der Umsatz dürfte in den ersten drei Monaten zwischen 220 Millionen bis 250 Millionen US-Dollar liegen. Im Vorjahr hatte Dialog noch 295 Millionen Euro erlöst. Grund für den Rückgang sei auch eine "Disruption auf die Auftragshersteller unserer Abnehmer sowie die chinaweite Nachfrage" infolge des Coronavirus. Die bereinigte Bruttomarge soll aber leicht über der des ersten Quartals 2019 von damals bereinigt 49,6 Prozent liegen.

Im Gesamtjahr dürfte der Umsatz im mittleren Zehnprozentbereich, also rund 15 Prozent, sinken, wie Dialog weiter mitteilte. 2019 hatte das Unternehmen 1,42 Milliarden Dollar erlöst. In diesem Ausblick seien Umsätze aus der angekündigten Übernahme von Adesto nicht enthalten. "Dies setzt (aber) voraus, dass Lieferkette und Auftragshersteller mit dem zweiten Quartal 2020 wieder zur Normalität zurückkehren", so Dialog. Ausgehend von diesem Umsatz im Geschäftsjahr 2020 erwarte das Unternehmen, dass die bereinigte Bruttomarge "ihren graduellen Aufwärtstrend fortsetzt".

March 04, 2020

