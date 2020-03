Der EUR Credit Primärmarkt dürfte wiedereröffnet sein. Neben der Commerzbank , die einen Covered Bond (EUR 1,25 Mrd., MS+8 BP, 10J) begab, waren auch zwei Emittenten aus dem Non-Financial Segment am Primärmarkt aktiv. RELX preiste eine EUR 2 Mrd. Multitranche Senior Anleihe (A: EUR 700 Mio., MS+60 BP, 4J; B: EUR 800 Mio., MS +90 BP, 8J; C: EUR 500 Mio., MS+110 BP, 12J). Die Emission stieß mit einem Orderbuch von insgesamt rund EUR 11,2 Mrd. auf eine solide Nachfrage (A: EUR 3,4 Mrd., B: EUR 4,5 Mrd., C: EUR 3,3 Mrd.). Honeywell platzierte eine EUR 1 Mrd. Dualtranche Anleihe (A: EUR 500 Mio., MS+50 BP, 4J; B: EUR 500 Mio., MS+90 BP, 12J). Auch hier waren die Bücher deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...