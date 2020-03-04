BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SAFRAN AUF 166 (172) EUR - 'OVERWEIGHT'OLDMAN HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 11,20 (11) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT EDENRED AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 54 (43) EUR BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 110 (120) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 28 (25) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR AUMANN AUF 14,0 (15,5) EUR - 'HOLD'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 64 (66) EUR - 'HOLD'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR GLOBAL FASHION GROUP AUF 4,75 (4,50) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT QIAGEN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 39 (37) EURCOMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR DEUTZ AUF 5 (5,50) EUR - 'HOLD'COMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR KION AUF 66 (74) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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