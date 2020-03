Der Chemikalienhändler Brenntag will nach einem durchwachsenen Vorjahr 2020 wieder besser werden. "Das Jahr 2020 wird für Brenntag ein Jahr der Veränderungen sein", schrieb der neue Unternehmenschef Christian Kohlpaintner in einem Aktionärsbrief am Mittwoch. Brenntag biete großes Potenzial für organisches und profitables Wachstum.

